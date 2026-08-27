Moreno pide "altura de miras" al PP en la gestión de los menores migrantes en Ceuta

Archivo - El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha pedido al Partido Popular "altura de miras" y responsabilidad en la gestión de los menores migrantes de Ceuta.

En declaraciones a la prensa posteriores a la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Madrid, el conseller ha explicado que en la reunión no ha habido ninguna propuesta de distribución de menores, sino "una serie de líneas" trasladadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Catalunya la analizará y estudiará su viabilidad y a partir de ahí tomará posición, según ha apuntado el conseller, que también ha insistido en que la respuesta tiene que ser "coordinada" con el resto de comunidades autónomas y el gobierno de España.

Sobre la ausencia de Vox, Moreno ha dicho que tampoco les esperaban: "Vox es la expresión más deshumanizadora que existe en este país en estos momentos, ante una situación de conflicto humanitario muy importante".

"Esperemos, en este caso, que el Partido Popular no copie algunos de los postulados que Vox está tratando de introducir en este debate", ha añadido.