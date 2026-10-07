Moreno pide "una Europa que no tenga miedo a los cambios" y que los ponga al servicio de la gente

Imagen de la jornada - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión del Govern de la Generalitat, Raúl Moreno, ha pedido "una Europa que no tenga miedo a los cambios" y que los ponga al servicio de la gente cuando se cumplen 40 años de la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea (UE).

"Europa no es solo un mercado común: es también un proyecto compartido que pone en el centro la dignidad de las personas, la igualdad y la solidaridad", ha afirmado el conseller este miércoles a través de un vídeo en la inauguración de la jornada 'L'Europa social en qüestió?'.

En el acto inaugural han participado también el director general de Diálogo Social de la Generalitat, Ricard Bellera; el presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, y la directora de la Fundació Catalunya Europa, Dolors Camats.

"Lo más importante no es solo mirar atrás y recordar todo lo que hemos conseguido, es decidir qué queremos construir a partir de ahora", ha añadido Moreno, que ha reivindicado la necesidad de que el progreso económico siempre se traduzca en progreso social.

DIÁLOGO SOCIAL DE LA UE

El presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo, ha pedido preservar el modelo de diálogo social de la UE pero sin caer en un "exceso de análisis", y ha reivindicado la necesidad de que la UE "no sea un mamut que pueda desaparecer".

Pese a celebrar la resistencia del proyecto europeo, Hidalgo ha lamentado que "ahora Europa no tiene otra vocación que la vocación armamentística".

Además, el presidente del Ctesc ha situado como reto de la UE dar a los jóvenes "la posibilidad de decir la suya", y ha señalado que el proyecto europeo está trasladando incertidumbres sobre su futuro a este colectivo pese a ser la generación más preparada de la historia.

REFORZAR EL MODELO EUROPEO

Más allá del clásico binomio entre patronales y sindicatos, el director general de Diálogo Social de la Generalitat, Ricard Bellera, ha reivindicado el "diálogo social tripartito", que en el caso catalán se articula alrededor del Consell del Diàleg Social y que permite a empresarios y trabajadores dialogar también con la administración.

En este sentido, Bellera ha apuntado que "en un entorno global incierto y competitivo, hace falta reforzar el modelo europeo como modelo de convergencia, cohesión y prosperidad compartida, capaz de mantener y reforzar su influencia en el mundo".

La directora de la Fundació Catalunya Europa, Dolors Camats, ha destacado en este sentido que este modelo social es esencialmente "un pacto entre rentas, un pacto a través del diálogo y un pacto intergeneracional".

Sin embargo, ha advertido que "cuando el desequilibro entre la gobernanza y el poder es tan grande, entonces el pacto pierde su aliciente", y ha considerado que el mundo se encuentra ahora en este momento.