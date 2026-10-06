Moreno sitúa para 2027 la puesta en marcha de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria

Archivo - El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha situado para 2027 la presentación de los estatutos y la puesta en marcha de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, ha explicado este martes en el Parlament.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado de Junts Jordi Fàbrega, que le ha recriminado que la ley de creación de este organismo establece que sus estatutos debían presentarse a los seis meses de la aprobación de la ley (en noviembre de 2025), y que debía estar en marcha en un año, es decir, este próximo mes de noviembre.

Moreno ha justificado que en la tramitación de la norma ya advirtieron de que esos plazos eran difíciles de cumplir: "Los plazos de elaboración, incluso de los reglamentos de la ley, muchas veces exceden lo que el legislador en algún momento ha dicho que considera oportuno".

Respecto a los estatutos de la Agencia, ha dicho que actualmente tienen en marcha un grupo de trabajo entre los Departamentos de Salud y Derechos Sociales donde están delimitando cuáles son las áreas de acción de los ámbitos sanitario y social.

"Es muy complejo desde el punto de vista de la propia organización", pero se ha comprometido a tenerlos listos los próximos meses y que en 2027 se pondrá en marcha la Agencia.

El objetivo de la Agencia es garantizar la coordinación entre las administraciones para mejorar la atención domiciliaria y comunitaria, evitar ingresos hospitalarios innecesarios y asegurar la atención integrada a las personas dadas de alta hospitalaria, entre otros.