Moret (PSC) asegura que seguirán trabajando para "construir más y mejor vivienda"

Carteles reivindicativos en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que su partido seguirá trabajando para "construir más y mejor vivienda", también desde las instituciones, en declaraciones este miércoles por la huelga general y junto al piquete central de CC.OO. y UGT de Catalunya en la esquina Gran Via-Rambla Catalunya de Barcelona.

La también presidenta de la Diputación de Barcelona ha añadido que es "un acto de coherencia participar en la huelga" pese a ser el partido de Gobierno y ha subrayado que la vivienda siempre ha sido una prioridad para el partido.

"No es una novedad que nosotros estemos aquí defendiendo este derecho fundamental, este derecho de ciudadanía, sino que es un acto de coherencia y nos sumamos y defendemos las reivindicaciones legítimas, como decía antes, de tantos miles y miles de ciudadanos", ha dicho.