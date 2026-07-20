Moret (PSC) celebra la "amplia presencia de talento catalán" en la selección española

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha felicitado este lunes a la selección española por su victoria en el Mundial tras vencer este domingo a Argentina y ha destacado la "amplia presencia de talento catalán" en el equipo.

Moret también se ha congratulado en rueda de prensa del "civismo" de la ciudadanía durante las celebraciones de una victoria que ha tildado de inolvidable.

Ha destacado la "celebración comunitaria" que han fomentado las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de Catalunya.