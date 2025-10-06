Moret (PSC) celebra el retorno de catalanes de la Flotilla y pide el regreso "de todos ellos"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha trasladado su satisfacción por el retorno de varios miembros catalanes de la Global Sumud Flotilla, tras su arresto por parte de Israel, y ha deseado "el retorno de todos ellos, sobre todo sanos y salvos", a Catalunya.

En una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, ha trasladado el apoyo a la iniciativa y a las manifestaciones que se han producido este fin de semana en apoyo a Palestina, y ha reiterado su "rechazo explícito al genocidio" que está cometiendo Israel.

Además, en el contexto de las negociaciones para un alto al fuego y un eventual acuerdo de paz, se ha mostrado a favor "de las iniciativas que surjan para conseguir una paz definitiva" y duradera en Gaza, pero ha considerado que cualquier propuesta en este sentido debe tener en cuenta las aportaciones y decisiones del pueblo palestino, en sus palabras.