Moret (PSC) celebra la vuelta de Illa y no descarta avanzar en la recaudación del IRPF

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrado la vuelta a su puesto de trabajo de este lunes del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y no ha descartado que se avance en la recaudación del IRPF, tal como exige ERC y que es uno de los puntos del acuerdo de investidura de Illa.

Moret ha señalado que Illa en su declaración institucional ha puesto en valor los sistemas de servicios públicos y que, en su ausencia, el Govern ha sido, según ella, consciente del papel determinante para afrontar situaciones de "crisis", como con Rodalies o el episodio de viento de la semana pasada, ha dicho en rueda de prensa desde la sede del partido.

Preguntada por los presupuestos y la exigencia de ERC de que Catalunya recaude íntegramente el IRPF, no ha descartado que se avance en la asunción de la competencia pero ha avisado: "Debe hacerse bien, debe contar con los instrumentos y las herramientas oportunas".

Ha expresado que los socialistas tienen con los republicanos un espacio "estable" para la negociación y ha situado el inicio de las negociaciones presupuestarias a los avances en los acuerdos de investidura de Illa.

Preguntada por el estado de las negociaciones con sus otros socios de investidura, los Comuns --que a diferencia de ERC ya se han sentado a negociar--, ha señalado que las conversas son "muy intensas" y que no giran únicamente entorno a la prohibición de la compra especulativa de vivienda.

JUNTS Y LA MOCIÓN DE CONFIANZA

Preguntada por la petición de Junts de que Illa se someta a una cuestión de confianza, ha criticado que esta no es "ni adecuada ni oportuna" y la ha descartado.

"Junts hace de nuevo lo que está acostumbrado a hacer, y es poner sobre la mesa siempre ultimátums y amenazas. Y, evidentemente, nosotros, ante los ultimátums y las amenazas, sólo tenemos una respuesta, que es seguir gobernando", ha dicho.