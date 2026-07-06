Moret (PSC) confía en que la mayoría para la quita del FLA "esté preparada lo antes posible"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha confiado en que la mayoría parlamentaria para que la proposición de ley para la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a las comunidades autónomas "esté preparada lo antes posible", ha dicho en rueda de prensa este lunes.

La condonación de la deuda es uno de los principales compromisos de los socialistas con ERC, y en su acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat se estableció que el debate en el Congreso se iniciaría el primer semestre de 2026, para que pueda ser de aplicación en 2027, y aunque el primer plazo ha vencido, se "está trabajando" para que se apruebe.

"Lo que sabemos es que se está trabajando para que se incorpore este tema al debate y tramitación parlamentaria del Congreso de los Diputados. Esto es lo que sabemos y, sobre todo, que se está trabajando para que esta tramitación se pueda hacer lo antes posible", aunque no ha concretado calendarios.

Junts, como con la reforma del modelo de financiación, es el principal actor al que el Gobierno debe convencer para que prospere la condonación, aunque Moret ha evitado referirse directamente a ellos: "Nosotros no hemos hablado de Junts, hemos hablado de que la tramitación tanto del FLA como del modelo de financiación necesita una mayoría parlamentaria que la apoye".

Sin embargo, ha apuntado que esta mayoría "está formada en principio por las fuerzas que permitieron al gobierno progresista de Pedro Sánchez", y ha deseado que todos estos partidos tengan claro la importancia y trascendencia de que prosperen tanto la quita del FLA como la financiación.

En relación con la financiación, ha hecho referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, en que no está previsto que se trate, puesto que se aborda el objetivo de déficit de las administraciones, pero que se prevé que se plantee en el CPFF "pronto".

PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Moret también ha tratado la aprobación en el Parlament de los primeros Presupuestos del Govern que preside Salvador Illa, que ha calificado de noticia extraordinaria para Catalunya porque permitirán contar con "la estabilidad necesaria para seguir avanzando" y que son fruto del diálogo permanente con sus socios y de la capacidad de acuerdo.

Sobre la posibilidad de que no sean los únicos de la legislatura, ha dicho que el hecho de que estén en "negociación permanente" con ERC y los Comuns les hace pensar que podrán aprobar unas nuevas cuentas públicas, aunque no ha concretado a partir de qué momento lo abordarán.

Uno de los principales compromisos para el 'sí' de los Comuns a los Presupuestos es la limitación de la compra especulativa de vivienda, que ha confiado que cuente con los apoyos necesarios en el Parlament: "Estamos trabajando intensamente para que este texto pueda llegar con el máximo de consenso posible" al pleno de esta semana, en que se vota si se tramita por la vía urgente.

INCENDIOS

Finalmente, sobre el incendio de este fin de semana en les Gavarres (Girona), ha trasladado su apoyo a los equipos de emergencia y a los afectados, y ha recordado que este tipo de incendios "son una consecuencia de la emergencia climática" que los relatos populistas y negacionistas, ha asegurado, niegan.

También ha expresado que "los incendios se apagan en invierno" con medidas de gestión forestal y protección de la naturaleza, y que para ello es clave la colaboración entre administraciones para hacer frente al cambio climático.