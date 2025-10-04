Moret (PSC) defiende movilizarse "contra el genocidio" y contra el drama humanitario en Gaza

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido este sábado movilizarse "contra el genocidio" y contra lo que ha denonimado drama humanitario del pueblo palestino, en declaraciones desde la manifestación en Barcelona.

"Estamos aquí como socialistas y, sobre todo, como gente comprometida", ha afirmado la también presidenta de la Diputación de Barcelona.

La manifestación en el centro de Barcelona por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel ha empezado sobre las 12 en los Jardinets de Gràcia, convocada por la coalición Prou Complicitat amb Israel y con el apoyo de 600 organizaciones y sindicatos.