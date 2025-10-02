Moret (PSC) ve en la interceptación de la Flotilla una prueba más de "la forma de hacer" de Israel

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este jueves que la interceptación de 13 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla (GSF) por parte del Ejército israelí responde a "la forma de hacer" de Israel y ha pedido la liberación de los activistas retenidos.

"Todas y todos lo hemos visto claramente. Yo creo que es una consecuencia clarísima y una manifestación más de la forma de hacer del Estado de Israel. Si nos remitimos al punto de partida, ese es el genocidio sistemático que está masacrando al pueblo palestino", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha deseado que se resuelva "lo antes posible" el regreso de todos los activistas retenidos a sus países, de quienes Moret ha resaltado su compromiso humanitario.

PRESUPUESTOS Y MODELO DE FINANCIACIÓN

Preguntada por los presupuestos de la Generalitat para 2026, ha recordado que estos aún no se han empezado a negociar porque "la negociación se centra en cumplir los acuerdos del pacto de investidura" que, según ella, es un paso fundamental para empezar en un futuro próximo posibles negociaciones presupuestarias.

Sobre si el PSC está en conversaciones con el PSOE para negociar el principio de ordinalidad para Catalunya en el modelo de financiación, ha apuntado que el PSC está, a su juicio, haciendo su trabajo: "Creemos firmemente que el modelo económico de Catalunya debe tener este pilar".