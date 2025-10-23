Moret ve "clave" el papel del mundo local en la gobernanza e implementación de la agenda urbana

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, participa en una mesa redonda - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha defendido este martes el papel "clave" del mundo local en la gobernanza y en la implementación de la agenda urbana española.

Lo ha dicho este jueves durante su intervención en el III Foro Urbano de España, celebrado en A Coruña y organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con la colaboración del Ayuntamiento, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Moret ha subrayado: "Las agendas urbanas locales han entrado en una fase de madurez, y hoy la provincia de Barcelona es un referente en su despliegue".

"Las diputaciones somos instrumentos óptimos para liderar proyectos e inversiones de escala supramunicipal y garantizar una cooperación local más rica y eficiente", ha añadido.

En este sentido, ha recordado cómo el proyecto 'Impulso de las Agendas Urbanas', creado por la Diputación en 2020, ha dado lugar a la Red de Agendas Urbanas Locales, que ya agrupa 46 agendas en proceso de elaboración o implementación, afectando a 75 municipios y el 40% de la población provincial.

Según datos de la Diputación, uno de cada tres proyectos de agenda urbana local en toda España se desarrolla en la provincia de Barcelona.