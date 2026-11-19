Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que la mochila deportiva aparentemente sospechosa localizada este jueves por la tarde en el barrio de Les Corts de Barcelona se trata de una falsa alarma, ya que en su interior había ropa y libros, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas.

La sospecha ha obligado a cortar la intersección de las calles Numància y Berlín, así como a desalojar comercios y oficinas cercanas.

Se han activado los TEDAX y la unidad canina del cuerpo, así como la Brigada Móvil (Brimo) y patrullas de Seguridad Ciudadana que han desalojado algunos comercios cercanos, tal y como marca el protocolo.