Mossos desmantela un cultivo de 3.100 plantas de marihuana y detiene a su vigilante en Tarragona

Un agente de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos tras la entrada y registro de la nave - MOSSOS

TARRAGONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 30 de enero a un hombre de 21 años que presuntamente se encargaba de vigilar una plantación de marihuana en La Sènia (Tarragona), ubicada en una nave que albergaba 1.000 plantas en una estancia y 2.100 en otra, informan en un comunicado este lunes.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre tras tener indicios de su existencia por desprender un fuerte olor, tener un elevado consumo de electricidad y por instalar numerosas cámaras en el exterior de la nave.

Por ello, se llevó a cabo una entrada y registro en la nave, que tenía adaptadas las estancias con sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación para el crecimiento de las plantas, y los mossos mantienen la investigación abierta para localizar a otras personas vinculadas, si bien el detenido ya ha pasado a disposición judicial.