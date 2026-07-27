Los Mossos desmantelan un cultivo de marihuana en Tarragona e intervienen 44.000 euros escondidos

Plantación de marihuana encontrada en un domicilio en una urbanización de Tarragona. - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el pasado jueves una plantación de marihuana en un domicilio de la urbanización de Rodolat del Moro de Tarragona, mientras que en un domicilio de Roda de Berà (Tarragona) relacionado con el caso se intervinieron 44.000 euros en efectivo.

Los agentes detuvieron a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y también se le atribuye un delito de fraude de fluido eléctrico, ha informado este lunes la policía catalana en un comunicado.

El operativo empezó el jueves tras confirmar la existencia de una posible plantación de marihuana en un domicilio de Rodolat del Moro, donde se habían instalado hasta 80 lámparas, purificadores, ventiladores, salidas de aire hacia el exterior y se encontraron 350 plantas de marihuana valoradas en más de 60.000 euros.

En otro alojamiento relacionado con el caso en Roda de Berà se encontró el dinero en efectivo escondido: 30.000 euros dentro de una chimenea y otros 10.000 en los libros falsos.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado sábado y la investigación sigue abierta con el objetivo de determinar la participación de otras personas y poder efectuar posibles detenciones.