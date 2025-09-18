Mossos desplegará 250 agentes para la Festa al Cel de Salou (Tarragona) este fin de semana

Archivo - Un furgón de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desplegarán este fin de semana un dispositivo de seguridad que contará con 250 agentes para la Festa al Cel de Salou (Tarragona), el festival que incluirá exhibiciones aéreas civiles y militares y que prevé la asistencia de unas 350.000 personas, informan este jueves en un comunicado.

Por ello, la policía catalana, junto con la Policía Local, Guardia Civil, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), activará unidades de Seguridad Ciudadana, orden público, desactivación de artefactos explosivos, medios aéreos, la unidad Marítima y Canina, entre otros.

Asimismo, el viernes se instalará un Centro de Coordinación Operativa de Emergencias terrestre (CECOR) en el edificio del Club Náutic, en el Port de Salou, y un segundo CECOR de coordinación aérea y marítima, para garantizar una coordinación entre todos los actores participantes, que se ubicará en el espigón, concretamente en el Mirador de la Bocana.

Paralelamente, se activarán medidas de protección, prevención y respuesta previstas en el Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A), con protocolos para actividades de alto riesgo para ofrecer una "respuesta rápida" ante cualquier situación de emergencia.

Finalmente, el dispositivo incluye acciones de prevención de delitos contra el patrimonio de los asistentes, especialmente contra los hurtos, medidas para garantizar la seguridad de usuarios del transporte público y dispositivos para el control de tráfico.