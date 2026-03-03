Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres por 6 robos con fuerza en Agramunt (Lleida)

Archivo - Material de los Mossos d'Esquadra. Foto de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Local, han detenido a dos hombres, de 18 y 21 años, como presuntos autores de 6 robos con fuerza en Agramunt (Lleida), informan en un comunicado de este martes.

Las detenciones, realizadas la semana pasada, son el resultado de una investigación iniciada a finales de septiembre, tras tener Mossos conocimiento de varios robos en segundas residencias, viviendas sin uso y establecimientos del Centro Histórico de Agramunt.

Las gestiones hechas por los agentes de la Unidad de Investigación de Cervera (Lleida) permitieron identificar a 4 hombres que, presuntamente, fueron los autores de hasta 6 robos con fuerza, cometidos desde el pasado septiembre hasta febrero.

ROBOS EN RESIDENCIAS Y LOCALES

Los hechos fueron perpetrados en 3 segundas residencias de las calles Raval de Sant Francesc y Estudis Nous, un robo con fuerza en un local de la bajada de Mercadal y 2 robos más en una local de la plaza Mercadal.

Durante los robos, 3 de ellos cometidos escalando hasta el balcón de las viviendas, sustrajeron joyas, aparatos electrónicos y ropa, entre otros objetos.

Finalmente, entre el martes y el miércoles de la semana anterior, los Mossos detuvieron a 2 de los sospechosos en Agramunt y Tàrrega (Lleida).

La investigación continúa abierta para localizar y detener los otros 2 individuos presuntamente implicados, y los detenidos pasaron el jueves a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Balaguer (Lleida).