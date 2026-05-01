Los Mossos d'Esquadra detienen a un reincidente por tráfico de drogas en Lleida

Droga intervenida - MOSSOS

LLEIDA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Cervera (lleida) detuvieron el pasado lunes a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y con antecedentes por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana durante un control de paso en la carretera L-303, en el municipio de Plans de Sió, donde cerca de las 13 horas detuvieron un vehículo y en las primeras interacciones con el conductor los agentes detectaron un "claro nerviosismo" de la persona, que manifestaba que debía continuar porque tenía mucha prisa.

Los mossos le identificaron y constataron que tenía antecedentes recientes por delito contra la salud pública; al comprobar que circulaba en un vehículo de alquiler, sospecharon que podrían encontrarse ante un posible transporte de sustancias estupefacientes.

Al cachear al conductor no encontraron nada relevante, pero al revisar el vehículo vieron que el asiento trasero estaba levemente desencajado, y al levantar la plataforma del asiento encontraron un paquete envuelto en plástico que contenía pequeños envoltorios de cocaína y un paquete con hachís; en el maletero hallaron una placa de matrícula que no correspondía al vehículo.

La sustancia intervenida contenía 200 gramos de cocaína y 500 gramos de hachís, cuyo valor total superaría los 15.000 euros; el detenido pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.