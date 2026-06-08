Los Mossos d'Esquadra localizan 15 puntos de fraude eléctrico en el Pla d'Urgell (Lleida)

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Mollerussa han localizado 15 puntos de defraudación eléctrica en 24 inspecciones realizadas en la comarca del Pla d'Urgell (Lleida), informa un comunicado del cuerpo policial.

Las actuaciones se dieron a cabo entre los meses de abril y mayo, donde se detuvieron a dos propietarios de comercios y se denunció penalmente a un electricista que facilitaba las conexiones fraudulentas a la red de distribución.

INVESTIGACIÓN Y ACTUACIÓN POLICIAL

La investigación se inició el pasado 29 de abril a raíz de la llamada de un ciudadano que alertó de que un comercio "de proximidad" de Mollerussa podría tener la luz conectada de forma fraudulenta y un trabajador sin contrato laboral, hasta donde los agentes se desplazaron y confirmaron indicios de defraudación de fluido eléctrico, además, también se identificó a una persona que trabajaba en el establecimiento sin permiso de trabajo ni contrato laboral.

Al día siguiente, se comprobó que el responsable del establecimiento contaba con otros comercios de proximidad y domicilios vinculados, seguidamente, se realizaron inspecciones en tres establecimientos y un domicilio en Mollerussa, con la participación de Mossos d'Esquadra, técnicos de Endesa, Policía Local y técnicos municipales, donde también se localizó a una segunda persona trabajando en situación irregular.

Durante una nueva inspección realizada el 1 de mayo, los Mossos d'Esquadra encontraron a personas manipulando el cuadro eléctrico y se procedió a la detención del responsable por cuatro delitos de defraudación de fluido eléctrico, dos delitos contra los derechos de los trabajadores y un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad.

El 28 de mayo se realizaron 13 inspecciones en establecimientos y 5 inspecciones en domicilios en los municipios de Mollerussa, Barbens, Ivars de Urgell, Sidamon, el Palacio de Anglesola, Bellvís y Torregrossa (Lleida), de los cuales tres establecimientos y cuatro domicilios presentaban conexiones fraudulentas.

El 30 de mayo, los agentes detectaron que un establecimiento de Barbens, inspeccionado previamente, volvía a tener suministro eléctrico ilegal, por lo que se detuvo al responsable por un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad y un nuevo delito de defraudación de fluido eléctrico; además, se identificó y denunció al electricista implicado en la manipulación.

En algunos establecimientos también se levantaron actas administrativas por deficiencias sanitarias o irregularidades y los Mossos d'Esquadra no descartan más intervenciones en caso de recibir nueva información.