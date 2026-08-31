Los Mossos detectan 94 infracciones e inmovilizan 6 vehículos en controles a taxis y VTC en Girona

Agentes de los Mossos d'Esquadra durante un control de tráfico, en una imagen de archivo - MOSSOS
GIRONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de Girona, en coordinación con las policías locales de Tossa de Mar, Castell-Platja d'Aro i S'agaró, Blanes y Roses, han intensificado los controles de taxis y VTC en agosto, con especial incidencia en el Aeropuerto de Girona y vías de acceso a los municipios turísticos de la Costa Brava, y han detectado 94 infracciones e inmovilizado 6 vehículos.
En un comunicado este lunes, el cuerpo policial ha informado de que se han impuesto 16 denuncias por falta de autorización, 10 más relacionadas con elementos obligatorios y distintivos, una con el taxímetro y 13 por otras infracciones, como utilizar neumáticos deteriorados, lo que supone un riesgo para la seguridad de los viajeros.
En la zona del Aeropuerto de Girona, los Mossos han detectado diversos servicios sin autorización correspondiente, una actividad conocida como 'taxi pirata' y realizada con vehículos particulares o de alquiler a cambio de cantidades elevadas de dinero.