Los Mossos detectan en un sector de Girona 34 conexiones ilegales al agua y 172 fraudes eléctricos

GIRONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Girona y del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) han llevado a cabo este miércoles por la mañana un dispositivo en el sector este de Girona que ha detectado 172 fraudes eléctricos y 34 conexiones ilegales a la red de agua, informan en un comunicado.

En total, se han llevado a cabo 268 inspecciones de contadores y los fraudes eléctricos representan un porcentaje global del 64%, y también diversas identificaciones, y se ha detenido a un hombre al que le constaba una orden de búsqueda e ingreso a prisión.

En el dispositivo también ha participado Policía Municipal de Girona, que ha denunciado 37 vehículos y la grúa se ha llevado 6, si bien el operativo ha transcurrido sin incidentes de orden público.