Los Mossos detienen al autor de dos agresiones sexuales en Blanes (Girona) y en Barcelona

Archivo - Coches de los Mossos d'Esquadra. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de Catalunya detuvieron el pasado 24 de julio a un hombre de 44 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, robo con violencia y lesiones (solo atribuido a uno de los delitos) en Blanes (Girona) y en Barcelona, han informado en un comunicado este lunes.

Los agentes empezaron la investigación después de saber que la noche del 20 de julio se había producido una agresión sexual a una mujer en un descampado de Blanes, a la que también le robó un reloj y 20 euros en efectivo, pero el agresor huyó al ver que un feriante en una caravana cercana salió al escuchar los gritos de la mujer.

Se descubrió que el hombre había trabajado puntualmente en las atracciones de la feria de Blanes, y las investigaciones de la DIC (División de Investigación Criminal) pudieron relacionar la identidad del sujeto con otra agresión sexual producida en Barcelona el 2 de julio, cerca de la estación de Sants, a una mujer a la que también le robó el bolso, el móvil y 65 euros.

En ambos casos el autor actuó de manera parecida: agredió a las mujeres dándoles golpes (en el caso de Blanes conocía a la víctima, mientras que en el de Barcelona estuvieron hablando en los momentos previos a la agresión) y después las trasladó a la fuerza a zonas apartadas para abusar de ellas sexualmente.

Las dos mujeres eran vulnerables al tratarse de personas sin hogar, y la detención se produjo en el distrito del Eixample de Barcelona, aunque el hombre pasó a disposición judicial en Blanes.