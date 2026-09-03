Los Mossos detienen en Barcelona a un fugitivo de Turquía acusado de 2 asesinatos en Estambul

Archivo - Un hombre con unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles pasado a un fugitivo de una cárcel de Turquía, de 28 años, al que le constaba una Orden Internacional de Detención, emitida por su país, y al que se le acusa de asesinar a 2 personas en Estambul en 2016 y 2018.

La detención se produjo gracias al intercambio de información entre las autoridades turcas y los Mossos, lo que permitió localizar al fugitivo a principios de agosto y situarlo en varios puntos de la Costa Brava (Girona), explican en un comunicado este jueves.

Desde este momento, se abrió una investigación que cercioró que el presunto asesino iba acompañado por dos personas que le facilitaban el movimiento y que se alojase en hoteles y apartamentos turísticos sin necesidad de identificarse.

También se descubrió que viajaban en un vehículo de alta gama con matrícula alemana, a nombre de una persona sin antecedentes, lo que permitió localizar al fugitivo y a sus cómplices en unos apartamentos turísticos de Barcelona, donde finalmente fue detenido.

Tras haber pasado a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, el detenido está en estos momentos a la espera de su extradición a Turquía.