Los Mossos detienen a 3 hombres y un menor por un robo con fuerza en una furgoneta en Lleida

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a 3 hombres de 23, 29 y 30 años y a un menor de edad como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de una furgoneta, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.45 horas del jueves, cuando una patrulla que estaba haciendo tareas de seguridad ciudadana en la calle Acadèmia observó un vehículo aparcado al lado de una furgoneta en la plaza del Exercit.

Ante la posibilidad de que se estuviese cometiendo un ilícito penal, los agentes se acercaron y descubrieron a dos hombres robando herramientas de trabajo en el interior de la furgoneta.

Los agentes procedieron a su detención, así como al arresto de otro hombre y del menor de edad, que estaban en el interior del vehículo en el que pretendían huir tras el robo.

El menor ha quedado en libertad tras declarar ante los Mossos con la obligatoriedad de presentarse ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido, mientras que los otros 3 detenidos, todos con antecedentes, pasarán en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.