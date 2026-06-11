Mossos detienen en Tarragona a un conductor ebrio que circulaba de forma temeraria sin 2 ruedas

Vehículo con el que circulaba de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol
Vehículo con el que circulaba de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 11 junio 2026 10:37
Seguir en

TARRAGONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Tarragona la madrugada de este miércoles a un hombre de 47 años por presuntamente conducir ebrio por la carretera TV-3148 a la altura de Vila-seca (Tarragona) de forma temeraria y sin dos de los neumáticos, informan en un comunicado este jueves.

Los hechos sucedieron sorbe las 00.00 horas cuando diversos conductores alertaron de que conducía haciendo zigzag y observaron que había chocado con una valla protectora, rebentó un neumático y siguió 8 kilómetros más.

El conductor fue detenido en la autovía A-7 y en la prueba de alcoholemia dio un resultado de 1,03 mg/l, más de cuatro veces la tasa permitida, por lo que acabó detenido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado