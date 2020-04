Mossos y Endesa alertan de una estafa en la que se suplanta el nombre de la eléctrica

Se envían mensajes con el logo de Endesa y se piden datos personales y bancarios

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están trabajando conjuntamente con Endesa para prevenir y proteger a los usuarios ante una estafa en la que se suplanta el nombre de Endesa a través de un correo electrónico para engañar a los ciudadanos y tratar de obtener sus datos personales y número de cuenta bancaria.

En una nota de prensa de este jueves los Mossos han apuntado que la estafa se hace por correo electrónico y también por WhatsApp, y en estos mensajes se utiliza el logo de la compañía eléctrica y se informa al cliente de un error en el cobro, por lo que se reclama pagar una supuesta factura atrasada o bien se les avisa de una eventual incidencia técnica.

Después del aviso, se pide al usuario que entre en un enlace adjunto donde se le solicitan los datos personales y de pago, en un tipo de estafa que se conoce con el nombre de 'phishing' (suplantación de la marca).

Por ello, tanto la empresa como la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos trabajan para terminar con esta práctica y evitar que más personas sean víctimas de la estafa.

VIRUS MALICIOSO

También recientemente Endesa ha detectado correos fraudulentos en los que se suplanta a la empresa en los cuales se advierte al cliente de presuntos problemas en el pago de las facturas, por lo que les invitan a descargarse un archivo que introduce un virus malicioso en el dispositivo del cliente.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la policía ya han advertido de que en anteriores ocasiones se avisó de la existencia de correos electrónicos que suplantan la identidad de Endesa, en los cuales se aseguraba que la factura se había cobrado dos veces y que se necesitaban los datos bancarios o la tarjeta del cliente para hacerle el abono correspondiente.

RECOMENDACIONES

Endesa en una nota de prensa ha hecho una petición a los ciudadanos que reciban algún tipo de comunicación sospechosa, de que se pongan en contacto con la compañía a través de la web endesa.com o enviando un correo electrónico a atencionalcliente@endesaonline.com.

Asimismo, recuerda a sus clientes que, si se registran en el Área de cliente de la compañía, también mediante la web, pueden estar al día de todos sus consumos y facturas, y avisan de que nunca se avisaría a los clientes sobre devoluciones de importes mediante enlaces web ni se pedirían datos de domiciliación bancaria.

Por su parte, la policía catalana recomienda leer con atención los mensajes antes de realizar ninguna acción, no abrir mensajes de origen desconocido que no se hayan solicitado, comprobar que la página web es segura y no facilitar ningún tipo de información personal.