Un agente de los Mossos y técnicos de Adif en el marco del dispositivo - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desplegado este jueves un dispositivo coordinado en Catalunya en el marco del Pla Via que ha permitido inspeccionar de forma simultánea 29 establecimientos y puntos de interés vinculados a la gestión de residuos metálicos, y en el que se han intervenido más de 160 kilos de cable de cobre de la catenaria ferroviaria.

Durante las inspecciones, coordinadas por el Área Central de Policía Administrativa y las Unidades Regionales de Policía Administrativa, han participado también efectivos de investigación y de seguridad ciudadana, unidades regionales de Medio Ambiente, técnicos de ADIF, de Inspección de Trabajo y de la Agencia Catalana de Residuos, con un total de casi 200 efectivos para realizar las inspecciones, informa el cuerpo catalán en un comunicado.

En cuanto al material intervenido, en Figueres (Girona) se han localizado 160 kg de cobre de cable de catenaria y en Barcelona 4,5 kilos de cable posiblemente de ADIF, si bien en Lleida se han intervenido unos 2.000 metros de cable de Adif con cortes que podrían ser recientes.

Finalmente, se han precintado 19 contenedores más que contenían cobre limpio y que ADIF reconoce que una parte del material podría ser de su propiedad, y en todos los casos de material intervenido, se ha activado a la Policía Científica y a investigadores.

El balance también incluye 16 denuncias por omisión de realización de comunicaciones obligatorias y falta de datos en base a la LO 4/2015, y 15 denuncias por infracciones medioambientales (10 practicadas por la Unidad Regional de Medio Ambiente y 5 por la Agencia Catalana de Residuos).

Además, se han levantado 6 denuncias y diversos requerimientos por comprobación documental a cargo de la Inspección de Trabajo.

INSPECCIONES

La selección de los establecimientos que han sido inspeccionados se ha realizado a partir de criterios policiales y de análisis de riesgo, si bien en algunos casos se trataba de establecimientos donde ya se habían detectado irregularidades administrativas o indicadores de interés policial, mientras que en otros se han efectuado controles preventivos sin antecedentes previos.

El objetivo del dispositivo era doble: dificultar la venta y la introducción en el mercado legal del cobre sustraído, así como obtener información sobre materiales, personas, vehículos, empresas intermediarias y posibles actividades irregulares que permita orientar futuras investigaciones policiales.