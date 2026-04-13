Mossos investiga la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra (Recurso)
Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra (Recurso) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 13 abril 2026 7:45
Seguir en

LLEIDA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso y que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', los hechos se producieron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado