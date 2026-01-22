Los Mossos investigan una agresión a una pareja durante las fiestas de Argentona (Barcelona)

Archivo - Bandera de Cataluña en la gorra de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión a una pareja durante la Festa Major d'Hivern de Argentona (Barcelona) la madrugada del pasado sábado, cuando un grupo de jóvenes les agredieron con puñetazos y patadas, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según avanzó 'TV Mataró, los dos jóvenes fueron increpados por otro grupo, que posteriormente les golpearon y ella fue trasladada al hospital con una fractura en el cráneo.

De hecho, la hermana de la víctima ha pedido a través de redes sociales "más información" sobre la agresión para poder esclarecer los hechos.