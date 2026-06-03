Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en las puertas del pantano de Utxesa (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver este miércoles en las puertas del pantano de Utxesa (Lleida), cuya identidad está todavía por esclarecer, han explicado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', la policía ha recibido el aviso sobre las 11.20 de este miércoles por parte de la empresa de mantenimiento alertando de que había un cuerpo flotando en el agua.

Las mismas fuentes afirman que el cuerpo lleva días en el agua y se están iniciando las investigaciones para identificar a la persona, así como si se trata de una muerte natural o un homicidio.