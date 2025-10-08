Los Mossos investigan un homicidio en el barrio de Cappont de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells y mossos han detenido al presunto autor --de unos 70 años-- que se ha entregado tras haber matado a otra persona, con quien comparte una relación familiar y es un agente de la policía catalana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas.