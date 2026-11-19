Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre este jueves por la tarde que ha sido localizado herido en estado grave en un domicilio de Malgrat de Mar (Barcelona), informan en un comunicado.

Sobre las 17.30 han recibido el aviso y se han desplazado hasta el lugar, junto con el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que a pesar de practicarle las maniobras de reanimación, la víctima ha acabado falleciendo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso para tratar de esclarecer las circunstancias de los hechos, si bien la investigación está bajo el secreto de las actuaciones.