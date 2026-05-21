Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en una terraza de un bar en Viladecans (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que se produjo este miércoles por la noche en una terraza de un bar de Viladecans (Barcelona), donde presuntamente dispararon desde dos coches sin causar ningún daño material ni humano, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos sucedieron sobre las 21.30 horas en una zona "bastante transitada", según explican las mismas fuentes, cuando diversos testigos alertaron de haber escuchado "detonaciones" compatibles con un arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron vainas de un arma de calibre corto, como una pistola de 9 mm, según ha podido saber Europa Press.

Por ahora los investigadores están hablando con los testigos para esclarecer los hechos y comprobar si se trató de una discusión, un ajuste de cuentas o de algún otro motivo.

Tras disparar, los presuntos autores huyeron del lugar y por ahora no se ha producido ninguna detención.