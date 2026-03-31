Los Mossos no encuentran "ninguna llamada" entre Puigdemont y los agentes investigados por su huida

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra no han hallado "ninguna llamada" telefónica que vincule al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con los 3 mossos investigados por su presunta participación en la huida del actual líder de Junts tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024.

Así lo han hecho constar en un informe de extracción de datos elaborado por la Unidad de Medios Técnicos Operativos, adscrita a la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha avanzado 'La Razón'.

La instructora, que inicialmente rechazó la petición de HazteOír, acordó en diciembre de 2025, en virtud de un auto dictado por la Audiencia de Barcelona, la identificación de llamadas y mensajes vía SMS, WhatsApp o Telegram entre los investigados y algún número vinculado a Puigdemont en el periodo comprendido entre el 8 de julio y el 9 de agosto de 2024.

Para ello, pidió a los Mossos que procediesen a la "recogida y/o intervención forzosa, volcado, análisis y estudio de los móviles propiedad de los investigados" y que analizaran los flujos de comunicación, vía llamada o mensaje, entre ellos y Puigdemont.

En su informe, entregado al Juzgado de Instrucción el 12 de marzo, los Mossos indican que todos los investigados, de manera voluntaria, proporcionaron la contraseña de desbloqueo de sus terminales --cuatro móviles en total--, y entregaron sus tarjetas SIM.

Fue la Unidad de Conocimiento, Análisis e Inteligencia Interna, integrada en la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios, la encargada de analizar las comunicaciones existentes.

55 SEGUNDOS

De este análisis se desprende que "la única comunicación de interés" es una llamada telefónica entre dos de los mossos investigados el 29 de julio de 2024 a las 14.06 horas y que tuvo una duración de 55 segundos, pero ninguna con el expresidente de la Generalitat.

En un segundo informe elaborado por el Área de Conocimiento y Análisis, que hace referencia a la tarificación telefónica, se recoge que, de los datos aportados por las compañías, entre las líneas asociadas a los investigados y las que la policía vincula al expresidente de la Generalitat no hay "ninguna coincidencia".