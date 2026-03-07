Mossos y Policía Local de Abrera (Barcelona) incautan 110 kilos de hachís y detienen a 3 personas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Abrera (Barcelona) detuvieron el pasado 25 de febrero a tres hombres, de 29, 31 y 47 años, por presunto tráfico de drogas tras esconder en un camión 14 paquetes de hachís con un peso aproximado de 110 kilos, informa la policía catalana en un comunicado este sábado.

El pasado 25 de febrero sobre las 20.00 horas los agentes recibieron un aviso de un vigilante de seguridad de una empresa, que alertaba de la presencia de tres individuos que accedían de forma reiterada al remolque de un camión estacionado en la zona.

Por ello, diversas dotaciones se desplazaron y al lado del camión encontraron una furgoneta sin ocupantes en su interior, y durante las primeras comprobaciones en el camión, una persona salió del interior de la cabina del vehículo y luego los mossos localizaron a dos personas escondidas en el interior del remolque.

Tras las explicaciones incoherentes y contradictorias, los agentes registraron el vehículo y encontraron la droga, así como herramientas, una maleta y una bolsa de grandes dimensiones que desprendía un olor compatible con otras drogas.

De hecho, los agentes localizaron en ambos vehículos la existencia de dobles fondos habilitados de forma específica para ocultar drogas y facilitar su transporte; finalmente, los tres detenidos, sin antecedentes, pasaron a disposición judicial.