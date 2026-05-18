Los Mossos siguen buscando al pistolero que mató a un hombre el sábado en Barcelona

Archivo - Zona acordonada por los Mossos d'Esquadra tras un tiroteo en julio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra siguen buscando este lunes por la mañana a un hombre que mató a otro de un disparo la tarde del sábado en el barrio barcelonés de la Marina del Port, en el distrito de Sants, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos sucedieron sobre las 19.30 horas en la calle Mineria cuando un hombre se acercó a un joven que paseaba y le disparó diversas veces, una de ellas en la cabeza.

Al lugar de los hechos acudieron diversas patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) que intentaron reanimar a la víctima, y también llegaron médicos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pero acabó muriendo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió la investigación del caso, que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones.

Las mismas fuentes concluyen que la búsqueda sigue activa y se están recogiendo todos los indicios que ayuden a encontrar al sospechoso.