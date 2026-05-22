Mossos se sumará a la Oficina de Recuperación de Activos para una "mayor capacidad de investigación"

El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, tras la firma del convenio para incorporar a los Mossos d'Esquadra en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra se incorporará a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), encargada de averiguar el patrimonio de personas investigadas en procedimientos judiciales y de gestionar esos bienes una vez embargados, con el objetivo de adquirir una "mayor capacidad de investigación" y reforzar la colaboración institucional entre la Generalitat y el Gobierno.

Lo han formalizado este viernes en Barcelona el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, donde ambos se han reunido para firmar este convenio de cooperación institucional que permitirá a la policía catalana incorporarse a este organismo, que depende del Ministerio de Justicia.

A la rúbrica de este convenio, celebrado por ambos como una "buena noticia", han asistido también el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe, Miquel Esquius.

Parlon ha explicado que en la Junta de Seguridad de Catalunya, celebrada en noviembre del 2024 con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya planteó iniciar los trámites para formalizar esta incorporación.

"VALOR AÑADIDO" PARA LOS MOSSOS

La consellera ha celebrado esta incorporación al considerar que la policía de Catalunya tendrá un "valor añadido" al formar parte de una estructura que trabaja con mecanismos de información e inteligencia para investigar el patrimonio de delincuentes que están siendo investigados.

Por su parte, Bolaños ha apuntado que la ORGA gestiona una cantidad de dinero cada vez mayor y ha puesto en valor que los Mossos puedan formar parte de este proceso a partir de ahora: "Estamos consiguiendo averiguar dónde está ese patrimonio para luego embargarlo o decomisarlo".

Ha señalado que la policía catalana también forma parte del Estado, que en "su conjunto trabaja contra la criminalidad organizada y para recuperar el resultado ilícito del comportamiento delictivo de las personas investigadas".

Así, Bolaños ha reconocido que la ORGA también se beneficiará de contar con efectivos de la policía catalana y ha considerado que "siempre es una buena noticia" reforzar la cooperación institucional entre gobiernos.

Finalmente, el ministro ha afirmado que este es un ejemplo más de cooperación entre ambos gobiernos para beneficiar a la ciudadanía de Catalunya del conjunto de España, en una semana que, según ha indicado, se han cerrado asuntos "bien importantes" como ampliar la financiación para incorporar el número de Mossos, el proyecto de tren orbital o la recaudación del IRPF en Catalunya.