Mossos velará por la compatibilidad entre la visita del Papa y las movilizaciones educativas

Una bandera de la Ciudad del Vaticano en un balcón en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comisario de los Mossos d'Esquadra y jefe del dispositivo de seguridad de la visita del Papa León XIV a Barcelona, David Boneta, ha asegurado que el cuerpo policial velará por la compatibilidad entre la presencia del pontífice y las movilizaciones educativas convocadas esos días.

"Hemos diseñado un dispositivo para garantizar la seguridad tanto de los visitantes como del Santo Padre. Esto debe ser compatible con los derechos fundamentales y con cualquier otro acontecimiento que pueda sobrevenir", ha dicho este viernes en una entrevista en Ser Catalunya, recogida por Europa Press.

Boneta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad pues "tan legítimo es querer ver el Santo Padre como movilizarse por una causa determinada", y ha recordado el amplio dispositivo previsto, que incluye a 5.600 agentes de los Mossos y 500 guardias urbanos, a los que hay que sumar el personal de Seguridad del Papa, la Guardia Vaticana, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el equipo de la Casa Real y el de la Presidencia del Gobierno.

"A nadie se les escapa la trascendencia que tiene y la alta relevancia a nivel institucional internacional que tiene esta visita, la gran afluencia de público y la proyección mediática que tiene alrededor del mundo y por tanto se debe hacer un dispositivo donde se deben prever todos estos escenarios posibles", ha explicado el mando de Mossos, quien ha destacado la transversalidad del dispositivo que se desplegará del 8 al 11 de junio.

MOVILIDAD VECINAL

David Boneta ha dicho que unidades especializadas están realizando labores de inspección en los escenarios que visitará el Papa y que se ha informado a los vecinos de las zonas más afectadas, como las inmediaciones de la Sagrada Familia: "Son conocidas de dificultades que pueden tener por los cierres que se puedan hacer en algunos espacios, que pueden limitar la movilidad. Pero las personas que quieran salir de su casa no deben tener ningún problema".

Respecto a los dispositivos en carretera o en los accesos a Montserrat, el comisario ha dicho que los Mossos intentarán que los cortes afecten lo menos posible a las personas que tienen que ir a trabajar o hacer cualquier actividad, "pero sí que es verdad que hay algunos momentos en los que estas restricciones de circulación podrán afectar los vecinos", por lo que ha pedido a los ciudadanos que sean previsores.