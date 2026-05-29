Mossos vigila un festival de ultraderecha en Santa Susanna (Barcelona) para evitar delitos de odio

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra tienen activado desde este viernes un dispositivo con agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) para evitar cualquier delito de odio en la vía pública cometido por los participantes de un festival de ideología de ultraderecha, que se celebra en Santa Susanna (Barcelona) hasta este sábado.

Según explican fuentes del cuerpo, el dispositivo se mantiene en la vía pública porque, al celebrarse en una finca privada, tan solo tienen competencias fuera de esta.

En este sentido, los Mossos trabajarán para "preservar los derechos fundamentales" en el espacio público, así como la seguridad y la convivencia en el municipio, que acoge este festival desde hace años.

DENUNCIA DE LA CUP

La CUP presentó este jueves una denuncia en los Mossos d'Esquadra contra este "festival nazi" al considerar que ni el consistorio, ni las consellerias de Territorio e Interior han actuado a pesar de conocer que el evento no dispone de los permisos necesarios.

El diputado Dani Cornellà ha expresado la "indignación" de la CUP tras ver una permisividad intolerable con los discursos de odio y la exaltación fascista, según él.