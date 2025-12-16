Las motos están implicadas en casi la mitad de accidentes mortales y graves en Catalunya, según RACC

Presentación del informe del RACC. - RACC

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los motos están implicadas en casi la mitad de los accidentes mortales y graves de Catalunya, según la 24 edición del mapa de riesgo de la red viaria catalana, presentado este martes por el RACC con la metodología internacional iRAP, que analiza la accidentalidad en las carreteras.

En Catalunya, el estudio es una iniciativa del Servei Català de Trànsit de la Generalitat y cuenta con la colaboración de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y de la Diputación de Barcelona, informa el RACC este martes en un comunicado.

La metodología iRAP compara el número de accidentes graves y mortales ocurridos en los últimos 3 años en un tramo de carretera con el volumen de vehículos que circulan.

Subraya el informe que la presencia de motoristas en los accidentes mortales y con heridos graves ha sido aún más elevada que en el trienio 2022-2024: en el 47% de todos los accidentes de tráfico de este tipo ha habido al menos una moto o ciclomotor involucradas, aunque representan un 3,2% de la movilidad global en carretera en Catalunya.

En el caso de los accidentes mortales, las motos han estado implicadas en el 36% del total de siniestros.

El estudio iRAP (antes EuroRAP) se publica cada año en Catalunya desde 2002 y analiza más de 6.300 km de carreteras interurbanas de titularidad del Ministerio, de la Generalitat y de las diputaciones, donde se concentra el 93% de la movilidad del territorio y donde tienen lugar el 79% de los accidentes con heridos graves y víctimas mortales.

En Catalunya, los accidentes de tráfico se han reducido en las últimas dos décadas: en 2000 las víctimas mortales casi llegaban a las 700 y el último año completo registrado se han situado en 167 (víctimas mortales a 30 días en carretera).

La UE establece por cada década el objetivo de reducir a la mitad a las víctimas en carretera y el estallido de la COVID-19 contribuyó a que se cumplieran estos objetivos hasta 2020, reduciendo un 54% los fallecidos en accidentes de tráfico respecto a 2010.

SUPERADO EL EFECTO PANDEMIA

Pasado el efecto pandemia y recuperada la movilidad, el número de muertos en la carretera ha vuelto a crecer, sin alcanzar sin embargo la tasa de víctimas de 2019: en el trienio 2022-2024 los accidentes graves y mortales han aumentado un 4,97%, mientras que la movilidad global en carretera se ha incrementado en un 4,50%.

Respecto a la edición anterior del informe, que evaluaba el trienio 2021-2023, el índice de riesgo se ha incrementado un 0,44%, aunque su valor global se mantiene bajo (18,2).

Esta subida es el resultado del aumento del número de accidentes con víctimas mortales y heridos graves, que han pasado de 509 a 581 (un crecimiento del 14,1% de media del trienio), combinado con un menor aumento de la movilidad, que ha incrementado hasta el 8%.

DATOS DE 2025 Los datos de siniestralidad de 2025 presentan una evolución negativa respecto a los de 2024, si bien se constata una reducción en relación con las cifras de 2019, pues hasta el 30 de noviembre, han perdido la vida 133 personas en 125 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya.

Durante el mismo período del año pasado, perdieron la vida 126 personas en 115 siniestros mortales.