Movento adquiere Auto Beltrán y crece en Barcelona con tres concesionarios Mercedes-Benz

El consejero delgado de Movento, Miquel Martí Pierre. - MOVENTO

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La división de movilidad privada de Moventia, Movento, ha adquirido Auto Beltrán, que opera actualmente como LG Barcelona, al grupo francés LG Groupe, e integra así en su red tres concesionarios de Mercedes-Benz ubicados en Paseo de la Bonanova y Paseo de Sant Gervasi, en Barcelona, y en la calle Raurell de Castelldefels (Barcelona), informa este martes en un comunicado.

La integración de Auto Beltrán se hará a través de Movento Stern, la unidad de concesionarios y talleres oficiales de Mercedes-Benz de Movento, y suma las nuevas concesiones Merdeces-Benz a los concesionarios que Movento opera ya en Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada y Vic (Barcelona).

Así, el objetivo de la compañía con esta operación pasa por crecer con Mercedes-Benz y ganar cuota de mercado en Catalunya, donde concentra el 70% de su negocio, y avanzar en su estrategia de crecimiento con la consolidación de su red y ampliación de presencia con marcas y enclaves "estratégicos".

El consejero delegado de Movento, Miquel Martí Pierre, ha asegurado que Auto Beltrán seguirá operando con normalidad, aunque ahora "respaldada por la fortaleza de Movento y de todo el grupo Moventia", mientras que el gerente de Movento Stern y Auto Beltrán, Joaquim Badia, ha defendido que la nueva etapa de la empresa servirá para dar continuidad al trabajo de Auto Beltrán hasta la fecha.

Fundada hace más de 35 años, Auto Beltrán, que opera como LG Barcelona desde su integración en el grupo francés, acumula ventas de alrededor de 1.200 vehículos al año, entre nuevos y de ocasión, con una plantilla de 80 profesionales.