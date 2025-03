La movilidad de Barcelona requiere como mínimo 4.600 taxis y VTC más, según un estudio

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona necesita al menos 4.600 taxis y VTC más para cubrir la demanda de movilidad de los ciudadanos, según un estudio sobre el tamaño de la flota de estos vehículos para equilibrar la oferta y demanda de estos servicios en la ciudad y su área metropolitana.

Lo han hecho investigadores del CERTH-HIT (Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport), liderado por Josep Maria Salanova, y del TRANSyT-UPM (Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid), liderado por José Manuel Vassallo, informan este lunes en un comunicado.

El estudio afirma que la oferta actual de taxis y VTC no puede dar servicio a más del 50% de peticiones: desde el 48% de lunes a miércoles hasta más del 65% el fin de semana.

Según datos del último año, añadiendo 3.500-4.600 vehículos con conductor se podría cubrir más del 60%-80% de demanda insatisfecha; y cubrir todas las peticiones requeriría sumar 10.500-14.000 vehículos con conductor extra a los taxis y VTC que operan ahora.

La demanda actual de taxis y VTC varía según el día y la hora: desde los 4.000 vehículos necesarios en el menor momento (madrugada de lunes a miércoles) hasta los más de 45.000 que hacen falta la noche del sábado al domingo.

DEMANDA INSATISFECHA

El estudio 'Estimación del tamaño óptimo de flota de taxi y VTC para equilibrar oferta y demanda en Barcelona' afirma que la demanda insatisfecha (el porcentaje de viajes que no se pueden atender por falta de taxis o VTC en la zona) es del 56% de media en Barcelona y su área metropolitana, aunque varía según las horas.

De lunes a miércoles hay un 48% de demanda insatisfecha; el jueves y viernes más del 50%, y en fin de semana más del 65%, por lo que el desequilibrio oferta-demanda "es muy superior en horas pico, especialmente el fin de semana, pero se da en muchas otras franjas".