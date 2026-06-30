La movilidad sostenible es estratégica para la competitividad, según empresas de Osona (Barcelona)

Momento de la jornada - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La movilidad sostenible es un factor estratégico para la competitividad empresarial, según las empresas que han participado en la jornada 'Com afecta la movilitat a la teva empresa?', organizada por la Cámara de Barcelona en Osona (Barcelona), el Consell Empresarial d'Osona (CEDO), Creacció y las oficinas de promoción económica de Osona y el Lluçanès (Barcelona).

En un comunicado conjunto, las entidades han explicado que la jornada ha servido para analizar los principales retos de la movilidad sostenible y conocer experiencias reales de organizaciones que ya aplican soluciones para reducir el impacto ambiental de los desplazamientos.

Han explicado que la forma como se desplazan las personas "tiene una incidencia directa en la competitividad de las organizaciones", así como en la captación y retención del talento, el bienestar de las plantillas y la sostenibilidad del modelo productivo.

Durante la jornada se ha abordado la necesidad de una mejor gestión de la energía, las mejoras de las infraestructuras de carga y de garantizar la capacidad de almacenamiento.

Para lograrlo, es necesaria una "gobernanza compartida" entre empresas, administraciones y trabajadores para garantizar la movilidad sostenible.