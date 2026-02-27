El Movistar Centre de Barcelona exhibirá las últimas novedades en móviles durante el MWC

El Movistar Centre de Barcelona situado en plaza Catalunya
viernes, 27 febrero 2026
BARCELONA, 27 Feb.

Movistar Centre de Plaza Catalunya reorganizará su espacio el 2 de marzo, con motivo del comienzo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), para ofrecer a los visitantes una nueva superficie dedicada a la exposición de las últimas novedades tecnológicas, informa Telefónica en un comunicado este viernes.

El objetivo es que "cualquier persona pueda acercarse al centro de Barcelona y descubrir, en un único punto, algunas de las principales novedades de las marcas tecnológicas que participan en el congreso mundial de telefonía".

La planta 0 del espacio se convertirá en un gran 'showroom', organizado por áreas y fabricantes, donde los visitantes del espacio podrán ver y probar dispositivos de movilidad, entretenimiento, hogar conectado y tecnología para el bienestar.

Marcas como Samsung, Xiaomi y OPPO presentarán en este espacio sus últimas novedades y Meta dispondrá de un área específica en la que exhibirá sus gafas inteligentes con inteligencia artificial de Ray-Ban y Oakley, así como las Meta Quest, acercando al visitante algunas de las experiencias de realidad mixta más avanzadas del mercado.

Y Apple y Google Pixel mostrarán su oferta más reciente de dispositivos y accesorios en espacios expositivos temporales que evolucionarán hacia áreas dedicadas en los próximos meses.

Junto a ellas, Movistar Centre incorporará nuevas áreas temáticas que forman parte del catálogo actual de Movistar: una zona 'Beauty Tech', con dispositivos de cuidado personal y belleza de marcas como Dyson, Foreo o GHD y una zona 'Gaming', que permitirá probar consolas y experiencias de juego de los principales fabricantes del sector junto a servicios asociados de Movistar.

ENTRETENIMIENTO

También ofrecerá una zona de 'Entretenimiento', donde se combinarán los contenidos de Movistar Plus+ con televisores y soluciones audiovisuales de última generación.

El espacio contará además con una zona de 'Conectividad y Ecosistema del hogar', con routers de nueva generación, dispositivos de hogar conectado, robots aspiradores, 'air fryers' y otros pequeños electrodomésticos, así como un punto específico de Movistar Prosegur Alarmas, con una propuesta interactiva que permitirá conocer de forma visual y sencilla las soluciones de seguridad para hogar y negocio.

