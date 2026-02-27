El Movistar Centre de Barcelona exhibirá las últimas novedades en móviles durante el MWC

El Movistar Centre de Barcelona situado en plaza Catalunya - TELEFÓNICA

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movistar Centre de Plaza Catalunya reorganizará su espacio el 2 de marzo, con motivo del comienzo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), para ofrecer a los visitantes una nueva superficie dedicada a la exposición de las últimas novedades tecnológicas, informa Telefónica en un comunicado este viernes.

El objetivo es que "cualquier persona pueda acercarse al centro de Barcelona y descubrir, en un único punto, algunas de las principales novedades de las marcas tecnológicas que participan en el congreso mundial de telefonía".

La planta 0 del espacio se convertirá en un gran 'showroom', organizado por áreas y fabricantes, donde los visitantes del espacio podrán ver y probar dispositivos de movilidad, entretenimiento, hogar conectado y tecnología para el bienestar.

Marcas como Samsung, Xiaomi y OPPO presentarán en este espacio sus últimas novedades y Meta dispondrá de un área específica en la que exhibirá sus gafas inteligentes con inteligencia artificial de Ray-Ban y Oakley, así como las Meta Quest, acercando al visitante algunas de las experiencias de realidad mixta más avanzadas del mercado.

Y Apple y Google Pixel mostrarán su oferta más reciente de dispositivos y accesorios en espacios expositivos temporales que evolucionarán hacia áreas dedicadas en los próximos meses.

Junto a ellas, Movistar Centre incorporará nuevas áreas temáticas que forman parte del catálogo actual de Movistar: una zona 'Beauty Tech', con dispositivos de cuidado personal y belleza de marcas como Dyson, Foreo o GHD y una zona 'Gaming', que permitirá probar consolas y experiencias de juego de los principales fabricantes del sector junto a servicios asociados de Movistar.

ENTRETENIMIENTO

También ofrecerá una zona de 'Entretenimiento', donde se combinarán los contenidos de Movistar Plus+ con televisores y soluciones audiovisuales de última generación.

El espacio contará además con una zona de 'Conectividad y Ecosistema del hogar', con routers de nueva generación, dispositivos de hogar conectado, robots aspiradores, 'air fryers' y otros pequeños electrodomésticos, así como un punto específico de Movistar Prosegur Alarmas, con una propuesta interactiva que permitirá conocer de forma visual y sencilla las soluciones de seguridad para hogar y negocio.