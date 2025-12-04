MSC Cruceros iniciará en diciembre de 2026 las rutas por el Mediterráneo del MSC World Asia

Interior del MSC World Asia. - MSC

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros iniciará el 4 de diciembre de 2026 las rutas por el Mediterráneo del MSC World Asia, que tendrá base en Barcelona y durante siete noches hará escalas en Marsella (Francia), Génova, Civitavecchia (Roma), Mesina, Nápoles (Italia) y La Valeta (Malta), informa en un comunicado este jueves.

El barco contará con "sutiles elementos de diseño" que reflejan, textualmente, la rica cultura, el arte y los paisajes de Asia, y ofrecerá los platos habituales junto con nuevos conceptos.

El vicepresidente de ventas para el Sur de Europa de MSC Cruceros, Leonardo Massa, ha señalado que el Puerto de Barcelona "es esencial" para la empresa, ya que es, textualmente, uno de los puertos base más estratégicos en el mundo.

El director general en España, Fernando Pacheco, ha explicado que con el MSC World Asia refuerzan el "compromiso con un turismo responsable, sostenible y orientado al futuro".

El buque contará con 333 metros de eslora, 22 de cubierta y 38.400 metros cuadrados de espacio público, en los que sumará 40 bares, salones y restaurantes, y más de 20 tipos de camarotes.