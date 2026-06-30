Muere ahogado un hombre de 83 años en la playa de Llevant de Salou (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha muerto ahogado este martes por la tarde en la playa de Llevant de Salou (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicado.

El aviso al 112 se ha recibido a las 12.29 horas alertando de un bañista que han sacado del agua inconsciente, y aunque los médicos del SEM han intentado reanimarlo, finalmente no le han podido salvar la vida.

Esta es la sexta víctima mortal en las playas catalanas desde que empezó la temporada oficial de baño el 15 de junio.