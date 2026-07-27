Muere ahogado un hombre que se bañaba en una playa de Cunit (Tarragona) y otro en Lloret (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 ha muerto ahogado este lunes mientras se bañaba en la playa de Ponent de Cunit (Tarragona) y otro de 71 años murió el pasado viernes en la playa de Fenals de Lloret de Mar (Girona), ha informado Protecció Civil este lunes en un comunicado.

En Cunit, el aviso se ha producido a las 10.50 horas alertando de que diversas personas habían sacado del agua a un bañista inconsciente y los médicos del SEM no han podido reanimarle.

Sobre el bañista de Lloret, el hombre murió sobre las 13 después de que los servicios de emergencia le practicaran maniobras de reanimación sin éxito.

Con estas víctimas ya son 15 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño.

Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores durante este verano.