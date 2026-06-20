Muere ahogado un hombre en la playa de Sant Miquel de Barcelona

Archivo - Grupos de personas en la Playa Nova Icària, a 30 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha muerto ahogado este sábado por la mañana en la playa de Sant Miquel de Barcelona, según informa Protecció Civil en un comunicado.

El aviso al 112 se ha recibido a las 6.59 horas, fuera de horas de vigilancia, y al lugar se han desplazado cuatro ambulancias del SEM, diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana, si bien la víctima iba indocumentada.

Se trata de la tercera víctima mortal en las playas catalanas desde el inicio de la temporada de baño el 15 de junio, dos de ellas este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona, cuyo suceso se saldó con la muerte de dos menores.