Muere el cirujano y exrector de la UdL Joan Viñas a los 75 años

Imagen de archivo - Joan Viñas - UDL - Archivo

LLEIDA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cirujano y exrector de la Universitat de Lleida Joan Viñas ha fallecido a los 75 años, ha informado la universidad en un comunicado en su web este martes, en la que ha facilitado un apartado para poder dejar un mensaje de recuerdo.

Viñas (Mataró 1950 - Lleida 2026) fue rector de la UdL entre el 2003 y 2011 y jefe de Cirugía del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida); y recibió la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d'Universitats en 2020 y la Creu de Sant Jordi en 2018.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros de Viñas, a quien define como "referente de la medicina, la universidad y la bioética en Catalunya", y cree que Lleida y Catalunya pierden una figura querida, comprometida con el servicio público, la docencia, la investigación y el humanismo.