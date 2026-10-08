Muere un conductor en un choque frontal en la LP-2015 en Belianes (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 67 años ha muerto este jueves por la mañana en un choque frontal en el que se han visto implicados un coche y un camión en la LP-2015 en Belianes (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por causas que se investigan, ambos vehículos han chocado y uno de los conductores ha quedado atrapado, posteriormente le han excarcelado los Bombers de la Generalitat pero finalmente ha muerto.

El accidente ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos y se han activado 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 5 dotaciones de bomberos y 2 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques, así como el equipo de apoyo psicológico.