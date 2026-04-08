Muere el conductor de una moto tras un accidente en la N-340a en la Canonja (Tarragona)

TARRAGONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto ha muerto tras un accidente con un coche en la N-340a en la Canonja (Tarragona) producido a las 6.21 horas de este miércoles.

Por causas que todavía se están investigando, se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y una motocicleta y, a consecuencia del accidente, ha fallecido el conductor y único ocupante del vehículo de dos ruedas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro se han activado siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); con estas víctima, son 23 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.